В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
