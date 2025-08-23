https://ria.ru/20250823/samara-2037224098.html

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T23:00:00+03:00

2025-08-23T23:00:00+03:00

2025-08-23T23:03:00+03:00

самара

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98808/47/988084756_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_f552645f3d3ee18ec6882a0c96613c32.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250823/sheremetevo-2037222351.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)