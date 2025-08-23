https://ria.ru/20250823/samara-2037212729.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

самара

2025

