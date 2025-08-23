https://ria.ru/20250823/samara-2037212729.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T20:46:00+03:00
2025-08-23T20:46:00+03:00
2025-08-23T20:47:00+03:00
самара
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/moskva-2037212513.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Самара, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов