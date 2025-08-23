В Ростовской области ввели в график 31 поезд

Рейтинг@Mail.ru
19:37 23.08.2025 (обновлено: 19:44 23.08.2025)
ржд
ростовская область
сергеевка
россошь
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов."Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.
ростовская область
сергеевка
россошь
ржд, ростовская область, сергеевка, россошь
РЖД, Ростовская область, Сергеевка, Россошь
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов.
"Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.
РЖДРостовская областьСергеевкаРоссошь
 
 
