"Болезнь психики". Американский разведчик предложил лекарство от русофобии - РИА Новости, 23.08.2025
17:01 23.08.2025
"Болезнь психики". Американский разведчик предложил лекарство от русофобии
"Болезнь психики". Американский разведчик предложил лекарство от русофобии
Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер назвал в социальной сети Х русофобию психическим заболеванием и предложил лекарственное средство от этого недуга. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер назвал в социальной сети Х русофобию психическим заболеванием и предложил лекарственное средство от этого недуга."Русофобия – это болезнь психики. Гражданская дипломатия – это лекарство", - написал он.При этом Риттер подчеркнул, что американцы являются хранителями Конституционной Республики, поэтому "мы привлекаем должностных лиц к ответственности за то, что они делают от нашего имени".Схожие мнения Риттер высказывал и раньше. Так, в 2023 году в ходе презентации своей книги "Гонка разоружения", которая проходила в московском "Доме книги", он заявил, что Соединенные Штаты "заражены болезнью" под названием русофобия, которой американцы заразились из-за невежества, боязни России и ее президента Владимира Путина.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер назвал в социальной сети Х русофобию психическим заболеванием и предложил лекарственное средство от этого недуга.
"Русофобия – это болезнь психики. Гражданская дипломатия – это лекарство", - написал он.
При этом Риттер подчеркнул, что американцы являются хранителями Конституционной Республики, поэтому "мы привлекаем должностных лиц к ответственности за то, что они делают от нашего имени".
Схожие мнения Риттер высказывал и раньше. Так, в 2023 году в ходе презентации своей книги "Гонка разоружения", которая проходила в московском "Доме книги", он заявил, что Соединенные Штаты "заражены болезнью" под названием русофобия, которой американцы заразились из-за невежества, боязни России и ее президента Владимира Путина.
