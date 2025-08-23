https://ria.ru/20250823/rossiya-2037187750.html
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России
Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt."В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.Донаньи добавил, что не обязательно разделять интересы Москвы, но важно их понимать.На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Как отметил политик, переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
