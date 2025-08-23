https://ria.ru/20250823/rossiya-2037187750.html

"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России

"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 23.08.2025

"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России

Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T16:52:00+03:00

2025-08-23T16:52:00+03:00

2025-08-23T16:52:00+03:00

в мире

россия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt."В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.Донаньи добавил, что не обязательно разделять интересы Москвы, но важно их понимать.На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Как отметил политик, переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа