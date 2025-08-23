Рейтинг@Mail.ru
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037187750.html
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 23.08.2025
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России
Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:52:00+03:00
2025-08-23T16:52:00+03:00
в мире
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt."В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.Донаньи добавил, что не обязательно разделять интересы Москвы, но важно их понимать.На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Как отметил политик, переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7614681d307f217e55900a620cc35cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа
В мире, Россия, Европа
"Не будет никогда". В Германии выступили со срочным призывом по России

Немецкий политик Донаньи призвал Европу наладить отношения с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt.
Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
Вчера, 14:19
Донаньи добавил, что не обязательно разделять интересы Москвы, но важно их понимать.
На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Как отметил политик, переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
Вчера, 10:58
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала