"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сша
владимир путин
дональд трамп
корейский полуостров
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия побеждает на поле боя, поэтому Москве не нужно перемирие, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.Кроме того, как считает Уилкерсон, сейчас складывается ситуация, которая радикально отличается от опыта Запада.“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.Ранее на встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в долгосрочном характере урегулирования конфликта на Украине.
москва
сша
корейский полуостров
1920
1920
true
в мире, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, корейский полуостров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Корейский полуостров
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия побеждает на поле боя, поэтому Москве не нужно перемирие, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.
Кроме того, как считает Уилкерсон, сейчас складывается ситуация, которая радикально отличается от опыта Запада.
“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.
Ранее на встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в долгосрочном характере урегулирования конфликта на Украине.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСШАВладимир ПутинДональд ТрампКорейский полуостров
 
 
