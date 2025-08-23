https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия побеждает на поле боя, поэтому Москве не нужно перемирие, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.Кроме того, как считает Уилкерсон, сейчас складывается ситуация, которая радикально отличается от опыта Запада.“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.Ранее на встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в долгосрочном характере урегулирования конфликта на Украине.
