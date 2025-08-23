https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине - РИА Новости, 23.08.2025

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине

заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T02:16:00+03:00

2025-08-23T02:16:00+03:00

2025-08-23T02:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

корейский полуостров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия побеждает на поле боя, поэтому Москве не нужно перемирие, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.Кроме того, как считает Уилкерсон, сейчас складывается ситуация, которая радикально отличается от опыта Запада.“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.Ранее на встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в долгосрочном характере урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html

https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html

москва

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, корейский полуостров