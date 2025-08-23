Рогов назвал ложью слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах
Рогов назвал ложью слова Зеленского о флагах Украины у жителей новых регионов
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ложью слова Владимира Зеленского о флаге Украины, который якобы берегут у себя жители новых российских регионов.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг, который является их целью и мечтой.
"Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на Западной Украине", — сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, с 2014 года сине-желтый флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя для людей.
"Зеленский занимается тем, что, как он считает, у него получается лучше всего: врет в очередной раз", — сказал Рогов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
22 августа, 23:42