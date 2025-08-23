https://ria.ru/20250823/rakety-2037109035.html

Отец Маска похвалил качество российских ракет

23.08.2025

Отец Маска похвалил качество российских ракет

Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. РИА Новости, 23.08.2025

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. "У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск. Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной". В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.

