Отец Маска похвалил качество российских ракет
2025-08-23T05:15:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. "У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск. Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной". В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.
