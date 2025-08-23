Отец Маска похвалил качество российских ракет

Рейтинг@Mail.ru
05:15 23.08.2025
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. "У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск. Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной". В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве. Архивное фото
Интервью Эррола Маска Александру Яковенко. Полная версия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эррол Маск: творцы хаоса спрятались в пещерах
15 июня, 10:00
 
