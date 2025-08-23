https://ria.ru/20250823/pvo-2037147472.html
ПВО сбила 160 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО в ходе СВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
