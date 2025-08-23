ПВО сбила 160 украинских беспилотников за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 23.08.2025 (обновлено: 12:30 23.08.2025)
Средства ПВО в ходе СВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
россия
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
