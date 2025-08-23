https://ria.ru/20250823/pvo--2037149706.html
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями - РИА Новости, 23.08.2025
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:34:00+03:00
2025-08-23T12:34:00+03:00
2025-08-23T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над Брянской и Калужской областями