ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 23.08.2025
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
брянская область
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над Брянской и Калужской областями

ПВО России
ПВО России
РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
