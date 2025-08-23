https://ria.ru/20250823/pvo--2037149706.html

ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями

Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T12:34:00+03:00

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один над Калужской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

