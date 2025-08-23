https://ria.ru/20250823/pvo--2037133848.html
ПВО сбила девять украинских беспилотников над Брянской областью
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Девять украинских беспилотников уничтожены утром в субботу над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего августа т.г. в период с 8.20 мск до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
