ПВО сбила девять украинских беспилотников над Брянской областью

2025-08-23T10:43:00+03:00

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Девять украинских беспилотников уничтожены утром в субботу над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего августа т.г. в период с 8.20 мск до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

