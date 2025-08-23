Рейтинг@Mail.ru
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 23.08.2025
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса... РИА Новости, 23.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября. "Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин. Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлеб Никитин
Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глеб Никитин. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября.
"Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин.
Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде
