Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября. "Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин. Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.

