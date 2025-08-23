https://ria.ru/20250823/putin-2037101325.html

Никитин рассказал Путину о ходе реконструкции станции аэрации

Никитин рассказал Путину о ходе реконструкции станции аэрации - РИА Новости, 23.08.2025

Никитин рассказал Путину о ходе реконструкции станции аэрации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации, завершить которые... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T01:03:00+03:00

2025-08-23T01:03:00+03:00

2025-08-23T01:03:00+03:00

нижегородская область

нижний новгород

бор

глеб никитин

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112778/95/1127789576_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_13b676e3c398d57a2abe284be018b909.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации, завершить которые планируется к концу 2029 года. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу сообщил, что этот проект "сильно волнует жителей". "В свое время Советский Союз построил дюкер через Волгу, и сброс идет туда не только из Нижнего Новгорода, но и с Бора. То есть больше миллиона человек осуществляет сброс. Это, конечно, важно не только для Нижегородской области, а для всего Волжского бассейна... Мы уже заканчиваем реализацию первого этапа реконструкции в рамках предыдущих национальных проектов. Нужен второй этап. Правительство нас предварительно поддержало на эту тему… У нас всего 300 миллионов кубов сбрасывается в Нижегородской области. Вот эта станция - это 77% (сбросов). То есть вообще проектов может быть много в россыпи. А есть такие, которые реально меняют окружающую действительность, причем не только для одного региона", - сказал Никитин. По словам Никитина, на Нижегородскую станцию аэрации, где завершается первый этап работ, за четыре года выделено 7,4 миллиарда рублей. "Вместе со вторым этапом предполагается со всех источников финансирования 20 миллиардов. И работать мы будем до конца 2029 года. То есть это, по сути, весь цикл национальных проектов", - заявил глава региона. Он также сообщил, что решение о выполнении второго этапа работ уже принято. "Решение о втором этапе будет оформляться в начале следующего года. И здесь нас все коллеги поддерживают, потому что это основные показатели национального проекта, это внутри национального проекта", - подчеркнул Никитин. Нижегородцы регулярно пишут в соцсетях о сильном запахе канализации, который заставляет держать окна закрытыми даже в жару. Сотрудники регионального управления Росприроднадзора проверили "Нижегородский водоканал" и выявили на Нижегородской станции аэрации, очищающей стоки Нижнего Новгорода и Бора, семь нарушений природоохранных норм и значительное превышение нормативов выбросов: сероводород - в 10,9 раза, фенол - до 3,4 раза, формальдегид - до 2,7 раза.

https://ria.ru/20250823/putin-2037101042.html

https://ria.ru/20250823/putin-2037097289.html

нижегородская область

нижний новгород

бор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, нижний новгород, бор, глеб никитин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)