Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде
Никитин попросил Путина ускорить запуск второй очереди технопарка "Нижполиграф"
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй очереди технопарка профессионального образования "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу рассказал о том, что для решения проблемы кадрового дефицита Нижегородская область активно участвует в проекте "Профессионалитет".
"Колледжи будут развиваться, будут нужны учителя, мастера производственного обучения. Поэтому огромное спасибо, что вы приняли решение о создании федерального парка в Нижнем Новгороде по подготовке мастеров производства обучения… Сейчас мы работаем в тестовом режиме, уже провели финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" и в новом учебном году планируем открытие официальное. Вы в Калуге открывали, если помните, второй такой парк, их всего два. И очень надеемся, что вы примете участие в открытии нашего Нижполиграфа", - сказал Никитин.
Федеральный технопарк профессионального образования "Нижполиграфа" - один из двух подобных объектов в России – находится в процессе создания, полностью завершить работы планируется в 2026 году. Первые лаборатории технопарка открыли в июне 2024 года, где прошел межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вообще, 22 лаборатории мы запустили, нам нужно еще 22, то есть это половина. И прошу поддержать, дать поручение Минпросвещению с Минфином, чтобы мы проработали скорейший запуск этой второй очереди, нашли соответствующие возможности в рамках формирования мероприятий национального проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.
Путин поручил подумать о целесообразности стройки технопарка в Приморье
9 ноября 2023, 09:24