https://ria.ru/20250823/putin-2037097289.html
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО - РИА Новости, 23.08.2025
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T00:04:00+03:00
2025-08-23T00:04:00+03:00
2025-08-23T00:04:00+03:00
общество
россия
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО. Никитин в докладе Путину отметил, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают прямо на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам. "Так и нужно. Да, спасибо большое", - отреагировал Путин. Кроме того, Никитин отметил усилия региона по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также работу программы "Герои Нижегородской области".
https://ria.ru/20250820/dagestan-2036606203.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8163081074db80fbb548c6c8f6ee52ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин
Общество, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Глеб Никитин
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
Путин поблагодарил Никитина за адресную помощь семьям бойцов СВО