Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО - РИА Новости, 23.08.2025
00:04 23.08.2025
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО. Никитин в докладе Путину отметил, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают прямо на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам. "Так и нужно. Да, спасибо большое", - отреагировал Путин. Кроме того, Никитин отметил усилия региона по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также работу программы "Герои Нижегородской области".
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО.
Никитин в докладе Путину отметил, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают прямо на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам.
"Так и нужно. Да, спасибо большое", - отреагировал Путин.
Кроме того, Никитин отметил усилия региона по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также работу программы "Герои Нижегородской области".
