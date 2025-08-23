https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037167714.html
В Пулково ввели временные ограничения
В Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:33:00+03:00
2025-08-23T14:33:00+03:00
2025-08-23T14:34:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко."Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Пулково ввели временные ограничения
В Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов