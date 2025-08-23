Рейтинг@Mail.ru
В Пулково ввели временные ограничения
14:33 23.08.2025 (обновлено: 14:34 23.08.2025)
В Пулково ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко."Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
"Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
