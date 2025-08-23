https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037167714.html

В Пулково ввели временные ограничения

2025-08-23T14:33:00+03:00

2025-08-23T14:33:00+03:00

2025-08-23T14:34:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко."Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html

2025

