Посол России высказался о протестах в Сербии

Посол России высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 23.08.2025

Посол России высказался о протестах в Сербии

23.08.2025

БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. На вопрос, стоят ли какие-то силы за якобы стихийными студенческими протестами в Сербии, можно ответить утвердительно, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Это вопрос, с которого начинают сейчас любой разговор о Сербии, ее внутренней ситуации, внутренней политике. Я на него утвердительно отвечаю, будучи уверенным в том, что, конечно, да, конечно, стоит", - сказал Боцан-Харченко РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. Посол подчеркнул, что, во-первых, этом говорит само руководство Сербии. "Мы должны опираться на то, что говорит руководство, которое имеет данные, имеет возможности, располагает доказательной базой", - отметил дипломат. Кроме того, об этом же говорит анализ самих российских дипломатов. Протесты начались после 1 ноября 2024 года, когда обрушился бетонный козырек на вокзале в городе Нови-Сад, погибли люди. Первоначально требования протестующих касались расследования ремонта этого козырька и других обстоятельств трагедии, но уже сразу были признаки того, что за искренним возмущением рядовых сербов стоят некие силы. "Уже тогда говорить о том, что это спонтанно, что это полностью инициатива гражданского общества или народных масс, студентов, было трудно. Уже тогда. Потому что надо организовать, надо обеспечить географию выступлений. И она (география, - ред.) сразу появилась - по Сербии. Надо оплачивать - без копейки или динара, по-сербски если говорить, наверное, ничего не получится. Нужно передвигаться, нужно людей привозить (на протесты, - ред.), нужно кормить и так далее", - объяснил Боцан-Харченко. При этом у студентов, которые остаются ядром протестного движения, вряд ли есть такие финансовые возможности, чтобы поддерживать протесты уже 10 месяцев, скорее этим занимаются западные фонды и НКО, уточнил он. "По тем данным, которые просачиваются в прессу, и о которых говорят в открытых источниках, фигурируют немецкие структуры, фонды, которые и специализируются на поощрении революционных движений. В негативном смысле. И британцы", - добавил посол. По его словам, США же при нынешней администрации ослабила внимание к региону сейчас за протестами стоят исключительно европейцы.

