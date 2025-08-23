https://ria.ru/20250823/protesty-2037099633.html

Полиция Сербии не дала протестующим подойти к лагерю сторонников Вучича

23.08.2025

БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Полиция Сербии не дала колонне протестующих подойти в Белграде к лагерю сторонников президента Александра Вучича, что могло бы привести к дракам, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу две большие группы сторонников и противников Вучича собрались в центре Белграда. Около двух тысяч протестующих собрались в парке Кирилла и Мефодия около памятника известного сербского поэта Вука Караджича. Буквально в километре от них по бульвару Короля Александра находится постоянный лагерь сторонников Вучича, за которым закрепилось прозвище "Чациленд" (от написанного с ошибкой слова "ученик"). Лагерь установлен прямо на бульваре под стенами народной скупщины (парламента). Вечером в пятницу здесь собралось около двух тысяч человек - охранять лагерь от возможных провокаций и просто выразить свое недовольство протестами. Затем протестующие двинулись от места сбора к офису государственной телекомпании РТС, расположенной недалеко от скупщины. Прокричав лозунги с требованием к РТС "объективно" освещать протесты, участники акции хотели пройти мимо забора "Чациленда". Однако путь им преградили кордоны полиции, чтобы не допустить столкновений двух групп. Протестующие прошли мимо и продолжили шествие по улицам Белграда. В основном они выбирали здания факультетов, поддерживающих протест, или дома, где живут семьи задержанных активистов - для поддержки. Описав круг по улицам Белграда, заметно поредевшая колонна вернулась на площадь Кирилла и Мефодия, где было объявлено об успешном окончании акции. Группа протестующих запустила фейерверк, остальные участники начали без происшествий расходиться. В то же время в лагере сторонников Вучича остаются люди, некоторые из них намерены охранять лагерь от провокаций всю ночь.

