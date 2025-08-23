Рейтинг@Mail.ru
Всеобщий крах и господство мутантов: страшный прогноз Нострадамуса XXI века
10:00 23.08.2025
Всеобщий крах и господство мутантов: страшный прогноз Нострадамуса XXI века
Всеобщий крах и господство мутантов: страшный прогноз Нострадамуса XXI века
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Французский Нострадамус XXI века создал искусственную версию самого себя и поставил перед ней задачу предсказать будущее человечества. ИИ-Саломе сделал два прогноза, которые полтора года назад казались фантастикой, а сегодня читаются как экспертная аналитика. Крах мировой финансовой системы и появление генетически модифицированных суперсолдат — что общего у этих сценариев? И почему искусственный интеллект видит в них звенья одной цепи?Цифровой оракул из ФранцииАтос Саломе — парапсихолог и писатель, который прославился предсказаниями пандемии COVID-19 и начала российской спецоперации на Украине. В 2024 году он пошел дальше и создал ИИ-версию самого себя, скормив алгоритму все свои тексты, интервью и методы анализа.Получился любопытный эксперимент: машина, обученная мыслить как человек-предсказатель, но обладающая вычислительными мощностями компьютера. ИИ-Саломе проанализировал терабайты данных о мировых трендах и выдал два прогноза, которые поначалу выглядели как сюжеты голливудских фильмов.Анатомия финансового крахаПервый сюжет — крах Deutsche Bank, который запустит глобальную экономическую депрессию. Искусственный пророк не просто назвал банк, который рухнет первым. Он описал механизм, по которому крах одного финансового гиганта может обрушить всю мировую экономику.Deutsche Bank действительно находится в зоне риска. Немецкий гигант последние годы проходит болезненную реструктуризацию, выплачивает миллиардные штрафы и считается одним из слабых звеньев европейской банковской системы. На его балансе висят кредиты под залог коммерческой недвижимости, которая после пандемии значительно обесценилась.Современные банки тесно связаны через межбанковское кредитование. Крах одного крупного игрока мгновенно бьет по балансам десятков других. Начинается паника, кредитование замораживается, компании не могут получить деньги на текущие операции.Алгоритм особо выделил роль искусственного интеллекта в торговле. Если раньше панические продажи ограничивались скоростью человеческих решений, то сегодня алгоритмы могут обрушить рынки за минуты, прежде чем люди успеют вмешаться.Война как катализатор эволюцииВторой сюжет — создание генетически модифицированных суперсолдат в секретных военных лабораториях и наступление эры "генетического апартеида".Связь между экономическим кризисом и военными биотехнологиями кажется неочевидной, но ИИ-Саломе увидел логику. Глобальная депрессия неизбежно ведет к геополитической нестабильности. Страны, оказавшиеся в экономической ловушке, начинают искать военные преимущества.Технологии для создания "улучшенных" солдат уже существуют. DARPA годами разрабатывает препараты, подавляющие потребность во сне, и нейроинтерфейсы для управления военной техникой силой мысли. Генетическое редактирование позволяет теоретически повысить болевой порог или ускорить регенерацию тканей.Пока эти программы ограничены этическими барьерами и международными соглашениями. Но в условиях глобального кризиса и военной угрозы правила могут быстро измениться. История показывает: в критических ситуациях человечество готово переступить через любые моральные границы.Лаборатории без этикиИИ-Саломе утверждает, что секретные военные лаборатории уже экспериментируют с созданием "поколения Альфа" — генетически модифицированных людей, устойчивых к болезням, усталости и эмоциональному стрессу. Доказательств этого нет, но технологическая база существует.В 2023-2024 годах ученые научились создавать синтетические эмбрионы без использования половых клеток. Изначально цель была благородной — изучение раннего развития человека и причин выкидышей. Но военные ведомства немедленно увидели в этом возможность создавать "заготовки" для генетических экспериментов без этических ограничений.Технология CRISPR стала точнее и дешевле. Уже сегодня врачи лечат тяжелые наследственные болезни, редактируя гены пациентов. Скандал с китайским ученым Хэ Цзянькуем, который в 2018 году создал генетически модифицированных близнецов, показал: технически "дизайн" людей возможен прямо сейчас.Искусственные матки, в которых успешно выращивали ягнят, приближаются к испытаниям на человеке. Это отделяет репродукцию от женского тела и открывает путь к "промышленному" производству людей с заданными характеристиками.Двухэтажное человечествоСамый мрачный прогноз ИИ-Саломе касается "генетического апартеида". Как только технологии "улучшения" детей станут доступными, богатые начнут ими пользоваться. Убрать риски болезней, повысить интеллект, выбрать физические параметры — кто откажется дать ребенку лучший старт в жизни?Проблема в том, что эти технологии будут дорогими и недоступными для большинства. Человечество рискует разделиться на два биологических класса: "естественных" и "улучшенных". Причем разрыв будет нарастать с каждым поколением.Генетически модифицированная элита получит не только интеллектуальные и физические преимущества, но и увеличенную продолжительность жизни. Это создаст касту практически бессмертных правителей, управляющих массами "недоулучшенных" людей.ИИ-Саломе называет это величайшей моральной дилеммой современности: наука может возвысить человечество, но также может его уничтожить как единый вид. И судя по темпам развития технологий, выбор придется делать уже в ближайшие годы.Пророчества искусственного интеллекта — это не мистика, а экстраполяция существующих трендов. И в этом их главная ценность: они показывают, куда ведет дорога, по которой мы уже идем.
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Французский Нострадамус XXI века создал искусственную версию самого себя и поставил перед ней задачу предсказать будущее человечества. ИИ-Саломе сделал два прогноза, которые полтора года назад казались фантастикой, а сегодня читаются как экспертная аналитика. Крах мировой финансовой системы и появление генетически модифицированных суперсолдат — что общего у этих сценариев? И почему искусственный интеллект видит в них звенья одной цепи?

Цифровой оракул из Франции

Атос Саломе — парапсихолог и писатель, который прославился предсказаниями пандемии COVID-19 и начала российской спецоперации на Украине. В 2024 году он пошел дальше и создал ИИ-версию самого себя, скормив алгоритму все свои тексты, интервью и методы анализа.
© Getty Images / Yuichiro ChinoИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Yuichiro Chino
Искусственный интеллект
Получился любопытный эксперимент: машина, обученная мыслить как человек-предсказатель, но обладающая вычислительными мощностями компьютера. ИИ-Саломе проанализировал терабайты данных о мировых трендах и выдал два прогноза, которые поначалу выглядели как сюжеты голливудских фильмов.

Анатомия финансового краха

Первый сюжет — крах Deutsche Bank, который запустит глобальную экономическую депрессию. Искусственный пророк не просто назвал банк, который рухнет первым. Он описал механизм, по которому крах одного финансового гиганта может обрушить всю мировую экономику.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Deutsche Bank действительно находится в зоне риска. Немецкий гигант последние годы проходит болезненную реструктуризацию, выплачивает миллиардные штрафы и считается одним из слабых звеньев европейской банковской системы. На его балансе висят кредиты под залог коммерческой недвижимости, которая после пандемии значительно обесценилась.
Современные банки тесно связаны через межбанковское кредитование. Крах одного крупного игрока мгновенно бьет по балансам десятков других. Начинается паника, кредитование замораживается, компании не могут получить деньги на текущие операции.
© Getty Images / tadamichiАналитик изучает фондовый рынок
Аналитик изучает фондовый рынок - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / tadamichi
Аналитик изучает фондовый рынок
Алгоритм особо выделил роль искусственного интеллекта в торговле. Если раньше панические продажи ограничивались скоростью человеческих решений, то сегодня алгоритмы могут обрушить рынки за минуты, прежде чем люди успеют вмешаться.

Война как катализатор эволюции

Второй сюжет — создание генетически модифицированных суперсолдат в секретных военных лабораториях и наступление эры "генетического апартеида".
Связь между экономическим кризисом и военными биотехнологиями кажется неочевидной, но ИИ-Саломе увидел логику. Глобальная депрессия неизбежно ведет к геополитической нестабильности. Страны, оказавшиеся в экономической ловушке, начинают искать военные преимущества.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Технологии для создания "улучшенных" солдат уже существуют. DARPA годами разрабатывает препараты, подавляющие потребность во сне, и нейроинтерфейсы для управления военной техникой силой мысли. Генетическое редактирование позволяет теоретически повысить болевой порог или ускорить регенерацию тканей.
Пока эти программы ограничены этическими барьерами и международными соглашениями. Но в условиях глобального кризиса и военной угрозы правила могут быстро измениться. История показывает: в критических ситуациях человечество готово переступить через любые моральные границы.
© Getty Images / Ole_CNXИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Ole_CNX
Искусственный интеллект

Лаборатории без этики

ИИ-Саломе утверждает, что секретные военные лаборатории уже экспериментируют с созданием "поколения Альфа" — генетически модифицированных людей, устойчивых к болезням, усталости и эмоциональному стрессу. Доказательств этого нет, но технологическая база существует.
В 2023-2024 годах ученые научились создавать синтетические эмбрионы без использования половых клеток. Изначально цель была благородной — изучение раннего развития человека и причин выкидышей. Но военные ведомства немедленно увидели в этом возможность создавать "заготовки" для генетических экспериментов без этических ограничений.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью
Технология CRISPR стала точнее и дешевле. Уже сегодня врачи лечат тяжелые наследственные болезни, редактируя гены пациентов. Скандал с китайским ученым Хэ Цзянькуем, который в 2018 году создал генетически модифицированных близнецов, показал: технически "дизайн" людей возможен прямо сейчас.
Искусственные матки, в которых успешно выращивали ягнят, приближаются к испытаниям на человеке. Это отделяет репродукцию от женского тела и открывает путь к "промышленному" производству людей с заданными характеристиками.
© Getty Images / LikoperУченый смотрит в микроскоп
Ученый смотрит в микроскоп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Likoper
Ученый смотрит в микроскоп

Двухэтажное человечество

Самый мрачный прогноз ИИ-Саломе касается "генетического апартеида". Как только технологии "улучшения" детей станут доступными, богатые начнут ими пользоваться. Убрать риски болезней, повысить интеллект, выбрать физические параметры — кто откажется дать ребенку лучший старт в жизни?
Проблема в том, что эти технологии будут дорогими и недоступными для большинства. Человечество рискует разделиться на два биологических класса: "естественных" и "улучшенных". Причем разрыв будет нарастать с каждым поколением.
© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Генетически модифицированная элита получит не только интеллектуальные и физические преимущества, но и увеличенную продолжительность жизни. Это создаст касту практически бессмертных правителей, управляющих массами "недоулучшенных" людей.
ИИ-Саломе называет это величайшей моральной дилеммой современности: наука может возвысить человечество, но также может его уничтожить как единый вид. И судя по темпам развития технологий, выбор придется делать уже в ближайшие годы.
© Getty Images / shulzВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / shulz
Вид на планету Земля из космоса
Пророчества искусственного интеллекта — это не мистика, а экстраполяция существующих трендов. И в этом их главная ценность: они показывают, куда ведет дорога, по которой мы уже идем.
 
 
 
