В России потушили 29 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 29 лесных возгораний площадью 1 290 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 290 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ насчитывалось 34 лесных пожара на площади более 4,4 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 9 пожаров на площади около двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

