В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике
2025-08-23T14:15:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Открытое горение на птицефабрике в Челябинской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, они эвакуировались самостоятельно. Позднее сообщили, что пожар локализован на площади семи тысяч квадратных метров. "В Челябинской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
