Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 23.08.2025 (обновлено: 14:24 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/pozhar-2037164165.html
В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике
В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике - РИА Новости, 23.08.2025
В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике
Открытое горение на птицефабрике в Челябинской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:15:00+03:00
2025-08-23T14:24:00+03:00
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_6:0:1105:618_1920x0_80_0_0_b01bb3757be54a288e908138340a7786.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Открытое горение на птицефабрике в Челябинской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, они эвакуировались самостоятельно. Позднее сообщили, что пожар локализован на площади семи тысяч квадратных метров. "В Челябинской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250823/delo-2037156934.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_164:0:1111:710_1920x0_80_0_0_e85ca01903192060c4a17c60536ab95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинской области потушили открытый огонь на птицефабрике

Открытое горение на птицефабрике в Челябинской области ликвидировано

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025
Ликвидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Открытое горение на птицефабрике в Челябинской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, они эвакуировались самостоятельно. Позднее сообщили, что пожар локализован на площади семи тысяч квадратных метров.
"В Челябинской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
Пожар в частном доме в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
Вчера, 13:20
 
Челябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала