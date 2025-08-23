https://ria.ru/20250823/pozhar-2037142669.html
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Челябинской области ликвидируют пожар на птицефабрике. Поступило сообщение о пожаре в поселке Рощино. По прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли птичника, площадь горения уточняется. В здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно. Информация уточняется... По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 46 человек и 12 единиц техники МЧС России.
