11:43 23.08.2025 (обновлено: 15:27 23.08.2025)
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
россия
происшествия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Челябинской области ликвидируют пожар на птицефабрике. Поступило сообщение о пожаре в поселке Рощино. По прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли птичника, площадь горения уточняется. В здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно. Информация уточняется... По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 46 человек и 12 единиц техники МЧС России.
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинская область, Россия, Происшествия
© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025
Ликвидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьРоссияПроисшествия
 
 
