https://ria.ru/20250823/pozhar--2037144904.html

В Челябинской области локализовали пожар на птицефабрике

В Челябинской области локализовали пожар на птицефабрике - РИА Новости, 23.08.2025

В Челябинской области локализовали пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализован на площади семи тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T11:58:00+03:00

2025-08-23T11:58:00+03:00

2025-08-23T14:25:00+03:00

челябинская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_6:0:1105:618_1920x0_80_0_0_b01bb3757be54a288e908138340a7786.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализован на площади семи тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, они эвакуировались самостоятельно."Пожар локализован на площади семи тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250820/chp-2036531265.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)