https://ria.ru/20250823/potomstvo-2037122418.html

У белок в московских парках родилось потомство

У белок в московских парках родилось потомство - РИА Новости, 23.08.2025

У белок в московских парках родилось потомство

У белок в городских парках Москвы второй раз за год появилось потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T09:29:00+03:00

2025-08-23T09:29:00+03:00

2025-08-23T16:32:00+03:00

хорошие новости

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570330976_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e065a0c84c23bbf7fc9e8102a8a02e27.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У белок в городских парках Москвы второй раз за год появилось потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "У белок в городских парках родились малыши. В ближайшие недели они покинут гнезда. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что это уже вторые выводки за год", — говорится в сообщении. Отмечается, что при обнаружении животного эксперты советуют не трогать и не кормить его. Кроме того, за малышами стоит наблюдать издалека и без лишнего шума.

https://ria.ru/20250822/kakadu-2036925190.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва