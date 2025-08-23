https://ria.ru/20250823/potomstvo-2037122418.html
У белок в московских парках родилось потомство
У белок в московских парках родилось потомство - РИА Новости, 23.08.2025
У белок в московских парках родилось потомство
У белок в городских парках Москвы второй раз за год появилось потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У белок в городских парках Москвы второй раз за год появилось потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "У белок в городских парках родились малыши. В ближайшие недели они покинут гнезда. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что это уже вторые выводки за год", — говорится в сообщении. Отмечается, что при обнаружении животного эксперты советуют не трогать и не кормить его. Кроме того, за малышами стоит наблюдать издалека и без лишнего шума.
У белок в московских парках родилось потомство
У белок в городских парках Москвы второй раз за год появилось потомство