Посол России рассказал о протестах в Сербии

Посол России рассказал о протестах в Сербии - РИА Новости, 23.08.2025

Посол России рассказал о протестах в Сербии

Протесты в Сербии развиваются по стандартному сценарию цветных революций, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии развиваются по стандартному сценарию цветных революций, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Организация (протестов - ред.) есть. Я вот сказал о фазах. За этим (за последовательной сменой фаз протеста - ред.) тоже стоит четкая организация протеста или цветной революции, эти признаки налицо", - сказал посол РИА Новости. Он отметил, что протесты начинались после трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде, где на вокзале обрушился козырек. Однако первый этап, связанный с эмоциями граждан и требованием разбирательств, затем сменился этапом с политическими требованиями. Сейчас наступает этап, связанный с беспорядками, физическим насилием, погромами. "То есть налицо все факторы, которые имели место и в других случаях, будь то Украина, как самый трагический, как самый кровавый и самый яркий (пример - ред.). Но и в других. Возьмите, пожалуйста, и Грузию и все другие проявления такие майданные, или цветной революции", - объяснил посол.

