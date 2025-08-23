https://ria.ru/20250823/posol-2037105893.html
Посол России рассказал о протестах в Сербии
БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии развиваются по стандартному сценарию цветных революций, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Организация (протестов - ред.) есть. Я вот сказал о фазах. За этим (за последовательной сменой фаз протеста - ред.) тоже стоит четкая организация протеста или цветной революции, эти признаки налицо", - сказал посол РИА Новости. Он отметил, что протесты начинались после трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде, где на вокзале обрушился козырек. Однако первый этап, связанный с эмоциями граждан и требованием разбирательств, затем сменился этапом с политическими требованиями. Сейчас наступает этап, связанный с беспорядками, физическим насилием, погромами. "То есть налицо все факторы, которые имели место и в других случаях, будь то Украина, как самый трагический, как самый кровавый и самый яркий (пример - ред.). Но и в других. Возьмите, пожалуйста, и Грузию и все другие проявления такие майданные, или цветной революции", - объяснил посол.
