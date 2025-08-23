Рейтинг@Mail.ru
07:20 23.08.2025 (обновлено: 08:00 23.08.2025)
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого
происшествия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая наличие в представленном материале сведений, достаточных считать подозрение в причастности Мацоцкого... к инкриминируемым деяниям обоснованным, содержащихся, в том числе, в показаниях свидетеля, допрошенной в присутствии адвоката", - говорится в документе. Сторона защиты (жалобы в суд подали четверо адвокатов) настаивала на отсутствии доказательств того, что их подзащитный каким-либо образом причастен к инкриминируемым ему деяниям. Мацоцкому заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам передачи взятки, он объявлен в международный розыск. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
2025
Новости
происшествия
Происшествия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая наличие в представленном материале сведений, достаточных считать подозрение в причастности Мацоцкого... к инкриминируемым деяниям обоснованным, содержащихся, в том числе, в показаниях свидетеля, допрошенной в присутствии адвоката", - говорится в документе.
Сторона защиты (жалобы в суд подали четверо адвокатов) настаивала на отсутствии доказательств того, что их подзащитный каким-либо образом причастен к инкриминируемым ему деяниям.
Мацоцкому заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам передачи взятки, он объявлен в международный розыск.
Суд заочно выдал санкцию на его арест.
