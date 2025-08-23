https://ria.ru/20250823/pokazaniya-2037114374.html
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 23.08.2025
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая наличие в представленном материале сведений, достаточных считать подозрение в причастности Мацоцкого... к инкриминируемым деяниям обоснованным, содержащихся, в том числе, в показаниях свидетеля, допрошенной в присутствии адвоката", - говорится в документе. Сторона защиты (жалобы в суд подали четверо адвокатов) настаивала на отсутствии доказательств того, что их подзащитный каким-либо образом причастен к инкриминируемым ему деяниям. Мацоцкому заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам передачи взятки, он объявлен в международный розыск. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого
Свидетельница дала показания по делу против IT-предпринимателя Мацоцкого
