В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку

В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку - РИА Новости, 23.08.2025

В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку

В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и... РИА Новости, 23.08.2025

ИРКУТСК, 23 авг - РИА Новости. В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Боханском районе Приангарья полиция и волонтеры ведут поиски пропавшей в лесу пенсионерки Гу Гуйлань. Она более суток назад ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные усилия найти женщину не принесли результата. "В настоящее время в поисках задействованы порядка 100 человек, в том числе полицейские, добровольческий спасательный отряд 111.62, поисковики "ЛизаАлерт", представители национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры, а также областные спасатели. Задействована специальная техника, болотоходы, квадрокоптер", - говорится в сообщении. Спасатели планируют для расширения масштаба поиска привлечь вертолет.

иркутская область

боханский район

Поиски женщины в лесу в Приангарье В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели - ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками за грибами и потерялась, сообщает МВД региона. Спасатели планируют для расширения масштаба поиска привлечь вертолет. 2025-08-23T17:03 true PT0M24S

иркутская область, боханский район