В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку

ИРКУТСК, 23 авг - РИА Новости. В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Боханском районе Приангарья полиция и волонтеры ведут поиски пропавшей в лесу пенсионерки Гу Гуйлань. Она более суток назад ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные усилия найти женщину не принесли результата. "В настоящее время в поисках задействованы порядка 100 человек, в том числе полицейские, добровольческий спасательный отряд 111.62, поисковики "ЛизаАлерт", представители национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры, а также областные спасатели. Задействована специальная техника, болотоходы, квадрокоптер", - говорится в сообщении. Спасатели планируют для расширения масштаба поиска привлечь вертолет.
