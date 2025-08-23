Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку
17:03 23.08.2025 (обновлено: 17:53 23.08.2025)
В Иркутской области около 100 человек ищут пропавшую в лесу пенсионерку
2025-08-23T17:03:00+03:00
2025-08-23T17:53:00+03:00
происшествия
иркутская область
боханский район
ИРКУТСК, 23 авг - РИА Новости. В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Боханском районе Приангарья полиция и волонтеры ведут поиски пропавшей в лесу пенсионерки Гу Гуйлань. Она более суток назад ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные усилия найти женщину не принесли результата. "В настоящее время в поисках задействованы порядка 100 человек, в том числе полицейские, добровольческий спасательный отряд 111.62, поисковики "ЛизаАлерт", представители национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры, а также областные спасатели. Задействована специальная техника, болотоходы, квадрокоптер", - говорится в сообщении. Спасатели планируют для расширения масштаба поиска привлечь вертолет.
иркутская область
боханский район
2025
происшествия, иркутская область, боханский район
Происшествия, Иркутская область, Боханский район
ИРКУТСК, 23 авг - РИА Новости. В Приангарье порядка 100 человек - добровольцы, полиция, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Боханском районе Приангарья полиция и волонтеры ведут поиски пропавшей в лесу пенсионерки Гу Гуйлань. Она более суток назад ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные усилия найти женщину не принесли результата.
"В настоящее время в поисках задействованы порядка 100 человек, в том числе полицейские, добровольческий спасательный отряд 111.62, поисковики "ЛизаАлерт", представители национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры, а также областные спасатели. Задействована специальная техника, болотоходы, квадрокоптер", - говорится в сообщении.
Спасатели планируют для расширения масштаба поиска привлечь вертолет.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего в тайге
19 августа, 03:26
 
