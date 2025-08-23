Рейтинг@Mail.ru
09:37 23.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погоды, в Москве без существенных осадков, а на юге и востоке области пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, по области плюс 19 - плюс 20", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течении дня будет меняться мало, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Леус.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погоды, в Москве без существенных осадков, а на юге и востоке области пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, по области плюс 19 - плюс 20", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в течении дня будет меняться мало, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Леус.
