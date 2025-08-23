https://ria.ru/20250823/pogoda-2037108389.html

Синоптики рассказали, как ураган в США может повлиять на Россию

Синоптики рассказали, как ураган в США может повлиять на Россию - РИА Новости, 23.08.2025

Синоптики рассказали, как ураган в США может повлиять на Россию

Остатки бушующего в США урагана "Эрин", по одному из возможных сценариев, могут прийти в Европу и вызвать потепление в Центральной России в последние дни... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T05:01:00+03:00

2025-08-23T05:01:00+03:00

2025-08-23T05:01:00+03:00

в мире

европа

москва

сша

марина макарова

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/55/1502105530_0:15:2501:1421_1920x0_80_0_0_ba1c74218e749c13b9c7ec53d5209fb6.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Остатки бушующего в США урагана "Эрин", по одному из возможных сценариев, могут прийти в Европу и вызвать потепление в Центральной России в последние дни августа, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза - это остатки урагана "Эрин". Он остаётся очень мощным, ещё покружит между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдёт чуть севернее Москвы. То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться", - сказала Макарова. Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайную ситуацию в связи с приближением сформировавшегося в Атлантическом океане урагана "Эрин". В штате ожидают ливневые и прибрежные наводнения, сильные порывы ветра скоростью до 80 километров в час и волны высотой до пяти метров.

https://ria.ru/20250818/uragan-2036013754.html

европа

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, москва, сша, марина макарова, гидрометцентр