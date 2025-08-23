Синоптики рассказали, как ураган в США может повлиять на Россию
Гидрометцентр: остатки урагана "Эрин" могут вызвать потепление в России
Ураганы в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Остатки бушующего в США урагана "Эрин", по одному из возможных сценариев, могут прийти в Европу и вызвать потепление в Центральной России в последние дни августа, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза - это остатки урагана "Эрин". Он остаётся очень мощным, ещё покружит между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдёт чуть севернее Москвы. То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться", - сказала Макарова.
Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайную ситуацию в связи с приближением сформировавшегося в Атлантическом океане урагана "Эрин". В штате ожидают ливневые и прибрежные наводнения, сильные порывы ветра скоростью до 80 километров в час и волны высотой до пяти метров.
