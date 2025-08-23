Синоптики рассказали о погоде в Москве

https://ria.ru/20250823/pogoda-2037103964.html
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Погода в Москве немного ниже нормы, но кажется холодной на фоне жаркого сентября 2024 года, заявила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "На самом деле, если посмотреть карты аномалий, то температура где-то на пару градусов ниже нормы будет в ближайшую пятидневку. Плюс-минус 4 градуса – это около нормы. Для Москвы вообще это нормальная погода", - сказала Макарова. По ее словам, средняя температура августа, скорее всего, окажется немного ниже нормы, но в последние дни месяца прогнозируется потепление. "По предварительным прогнозам, там получится даже 17-22 градуса, но ночи все равно прохладные, что для августа тоже, в общем-то, нормально. Я думаю, что многим кажется, что холодно, под воздействием, наверное, прошлогодней погоды, особенно сентябрьской. Тогда действительно сентябрь был еще один летний месяц, когда 17 градусов была средняя температура", - добавила метеоролог.
