В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА

2025-08-23T11:50:00+03:00
2025-08-23T11:50:00+03:00
2025-08-23T12:54:00+03:00
ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости.
Атака БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области привела к задержке тринадцати пассажирских поездов поездов, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале
.
"Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов", — говорится в сообщении компании.
Задержки составляют до двух часов.
"В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", — указывает ПривЖД.
Волгоградская область подверглась массированной атаке в ночь на субботу. По данным региональной администрации, один из дронов упал возле жилого дома в Петровом Вале, пострадали три человека, включая ребенка. Кроме того, загорелась растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района.