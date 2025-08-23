В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА

https://ria.ru/20250823/poezda-2037143760.html

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Атака БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области привела к задержке тринадцати пассажирских поездов поездов, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов", — говорится в сообщении компании. Задержки составляют до двух часов."В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", — указывает ПривЖД.Волгоградская область подверглась массированной атаке в ночь на субботу. По данным региональной администрации, один из дронов упал возле жилого дома в Петровом Вале, пострадали три человека, включая ребенка. Кроме того, загорелась растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района.

