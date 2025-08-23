Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
11:50 23.08.2025 (обновлено: 12:54 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/poezda-2037143760.html
В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА
В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА
В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА
Атака БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области привела к задержке тринадцати пассажирских поездов поездов, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T11:50:00+03:00
2025-08-23T12:54:00+03:00
происшествия
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968488_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_2137c2dd44ff1a0f0c926a4e190370ce.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Атака БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области привела к задержке тринадцати пассажирских поездов поездов, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов", — говорится в сообщении компании. Задержки составляют до двух часов."В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", — указывает ПривЖД.Волгоградская область подверглась массированной атаке в ночь на субботу. По данным региональной администрации, один из дронов упал возле жилого дома в Петровом Вале, пострадали три человека, включая ребенка. Кроме того, загорелась растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района.
https://ria.ru/20250823/poezd-2037125843.html
волгоградская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области задерживаются тринадцать поездов после атаки БПЛА

В Волгоградской области поезда идут с задержкой до двух часов после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Атака БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области привела к задержке тринадцати пассажирских поездов поездов, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале.
"Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов", — говорится в сообщении компании.
Задержки составляют до двух часов.
"В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", — указывает ПривЖД.
Волгоградская область подверглась массированной атаке в ночь на субботу. По данным региональной администрации, один из дронов упал возле жилого дома в Петровом Вале, пострадали три человека, включая ребенка. Кроме того, загорелась растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района.
ПроисшествияВолгоградская область
 
 
