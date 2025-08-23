Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задерживаются 38 поездов из-за падения БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
09:45 23.08.2025 (обновлено: 09:47 23.08.2025)
В Ростовской области задерживаются 38 поездов из-за падения БПЛА
происшествия
ростовская область
сергеевка
россошь
ржд
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. "В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
ростовская область
сергеевка
россошь
происшествия, ростовская область, сергеевка, россошь, ржд
Происшествия, Ростовская область, Сергеевка, Россошь, РЖД
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
ПроисшествияРостовская областьСергеевкаРоссошьРЖД
 
 
