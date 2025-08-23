https://ria.ru/20250823/poezd-2037125843.html

В Ростовской области задерживаются 38 поездов из-за падения БПЛА

В Ростовской области задерживаются 38 поездов из-за падения БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025

В Ростовской области задерживаются 38 поездов из-за падения БПЛА

Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. "В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

