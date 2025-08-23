Рейтинг@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 23.08.2025 (обновлено: 16:37 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/podrazdelenie-2037119020.html
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России - РИА Новости, 23.08.2025
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T08:39:00+03:00
2025-08-23T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_0:231:3057:1951_1920x0_80_0_0_ca583c5abd6f17fd4f06fe276a790b1d.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале."Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — говорится в публикации.Берлинская отметила хорошее управление в "Рубиконе" и высокий уровень подготовки и отбора личного состава. Она также призвала перенять лучшие практики работы центра."Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся в одном — это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон".
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_21179d50d7b6912f06a657fc25560c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России

Берлинская признала большие потери после ударов дронов центра Рубикон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале.
"Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
Вчера, 11:24
Берлинская отметила хорошее управление в "Рубиконе" и высокий уровень подготовки и отбора личного состава. Она также призвала перенять лучшие практики работы центра.
"Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся в одном — это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.
В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон".
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала