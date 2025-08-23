https://ria.ru/20250823/podrazdelenie-2037119020.html
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале."Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — говорится в публикации.Берлинская отметила хорошее управление в "Рубиконе" и высокий уровень подготовки и отбора личного состава. Она также призвала перенять лучшие практики работы центра."Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся в одном — это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон".
