https://ria.ru/20250823/podrazdelenie-2037119020.html

На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России

На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России - РИА Новости, 23.08.2025

На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России

ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T08:39:00+03:00

2025-08-23T08:39:00+03:00

2025-08-23T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_0:231:3057:1951_1920x0_80_0_0_ca583c5abd6f17fd4f06fe276a790b1d.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ понесли серьезные потери из-за ударов расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны России, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале."Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — говорится в публикации.Берлинская отметила хорошее управление в "Рубиконе" и высокий уровень подготовки и отбора личного состава. Она также призвала перенять лучшие практики работы центра."Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся в одном — это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон".

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия