23.08.2025

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Все службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
