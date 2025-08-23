https://ria.ru/20250823/pobeda-2037222712.html

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Все службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

