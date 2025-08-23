https://ria.ru/20250823/pashinyan-2037135222.html

Пашинян объяснил, почему не шел на уступки в карабахском вопросе

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что не шел до 2020 года на уступки в карабахском вопросе, чтобы спасти независимость Армении.

ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что не шел до 2020 года на уступки в карабахском вопросе, чтобы спасти независимость Армении. "Почему до сентября 2020 года Республика Армения, наше правительство, я сам не пошли на уступки, которые были единственной теоретической возможностью избежать 44-дневной войны (эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года – ред.)? Ключевая причина заключалась в том, что в результате этих уступок все имеющиеся угрозы и зависимость (Армении - ред.) возросли бы несоизмеримо, что привело бы к потере независимости и государственности Армении", - говорится в обращении Пашиняна в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости Армении. При этом он не уточнил, от кого исходили угрозы независимости. По его словам, власти приняли стратегию сохранения независимости Армении и "выражением этой стратегии является идеология реальной Армении, в условиях которой стал возможен мир между Арменией и Азербайджаном, реальный диалог с Турцией". "Наше государство, Республика Армения, одной из ключевых характеристик которого является ее международно-признанная суверенная территория в 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР без Карабахского района Азербайджана - ред.) — это самая важная ценность, которая у нас есть и которая у нас была за последние более чем 500 лет. И мы должны руководствоваться интересами нашего государства. Наше государство и его интересы должны быть основой и стержнем нашего патриотизма", - считает Пашинян. Он утверждает, что сегодня Армения более независима, суверенна, чем когда-либо. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное образование, населенное армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

