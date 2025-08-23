Рейтинг@Mail.ru
В столице Индонезии прошел парад мотоциклистов с российскими флагами
07:56 23.08.2025
В столице Индонезии прошел парад мотоциклистов с российскими флагами
россия
москва
индонезия
джакарта
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. В столице Индонезии Джакарте состоялся праздничный парад мотоциклистов с российскими флагами, приуроченный к Дню государственного флага Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Акцию организовал Русский дом в Джакарте. В ней приняли участие около 20 мотоциклов, ещё порядка сотни зрителей поддерживали их с тротуаров, скандируя приветствия и аплодируя. Колонна прошла по круговому маршруту, сделав несколько заездов, а участники размахивали российскими флагами и громко кричали по-русски: "Ура!". "Я не ожидал, что будет так здорово. Теперь мы будем регулярно устраивать такие парады. Замечательно, что некоторые принесли и индонезийские флаги - в итоге у нас получился настоящий парад дружбы России и Индонезии", - рассказал РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель молодёжного сообщества Zeekend. Завершилось мероприятие запуском в небо воздушных шаров в цветах российского триколора и с надписью: "Границы России нигде не заканчиваются". День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
россия
москва
индонезия
джакарта
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага России. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. В столице Индонезии Джакарте состоялся праздничный парад мотоциклистов с российскими флагами, приуроченный к Дню государственного флага Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовал Русский дом в Джакарте. В ней приняли участие около 20 мотоциклов, ещё порядка сотни зрителей поддерживали их с тротуаров, скандируя приветствия и аплодируя. Колонна прошла по круговому маршруту, сделав несколько заездов, а участники размахивали российскими флагами и громко кричали по-русски: "Ура!".
"Я не ожидал, что будет так здорово. Теперь мы будем регулярно устраивать такие парады. Замечательно, что некоторые принесли и индонезийские флаги - в итоге у нас получился настоящий парад дружбы России и Индонезии", - рассказал РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель молодёжного сообщества Zeekend.
Завершилось мероприятие запуском в небо воздушных шаров в цветах российского триколора и с надписью: "Границы России нигде не заканчиваются".
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
