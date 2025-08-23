Рейтинг@Mail.ru
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции
Хорошие новости
 
11:10 23.08.2025
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции - РИА Новости, 23.08.2025
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции
Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.08.2025
хорошие новости
общество
панда катюша
московский зоопарк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Наблюдать самые интересные и трогательные моменты дня рождения панды Катюши, который отметят 24 августа, можно будет в онлайн-трансляции. Зрители увидят, как сотрудники Московского зоопарка украшают вольер именинницы, а также смогут посмотреть, как панда выходит принимать поздравления и угощается праздничным тортом из бамбука. Наиболее интересная часть эфира ожидается с 12.45 до 13.30", - говорится в сообщении. Отмечается, что главные поздравления именинница получит в воскресенье, благодаря онлайн-трансляции в специальном проекте mos.ru все желающие смогут стать гостями на дне рождения Катюши, даже находясь в другом городе. Кроме того, эфир с камер позволит одновременно наблюдать за тем, как проходит подготовка к праздничному выходу панды в одном вольере, и за тем, чем в это время она занимается, - в другом. Подчеркивается, что к трансляции можно подключиться в любое время с 7.30 до 21.00.
общество, панда катюша, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Панда Катюша, Московский зоопарк
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции

Посмотреть на поздравление панды Катюши можно в онлайн-трансляции 24 августа

Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Наблюдать самые интересные и трогательные моменты дня рождения панды Катюши, который отметят 24 августа, можно будет в онлайн-трансляции. Зрители увидят, как сотрудники Московского зоопарка украшают вольер именинницы, а также смогут посмотреть, как панда выходит принимать поздравления и угощается праздничным тортом из бамбука. Наиболее интересная часть эфира ожидается с 12.45 до 13.30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главные поздравления именинница получит в воскресенье, благодаря онлайн-трансляции в специальном проекте mos.ru все желающие смогут стать гостями на дне рождения Катюши, даже находясь в другом городе. Кроме того, эфир с камер позволит одновременно наблюдать за тем, как проходит подготовка к праздничному выходу панды в одном вольере, и за тем, чем в это время она занимается, - в другом. Подчеркивается, что к трансляции можно подключиться в любое время с 7.30 до 21.00.
Детеныш капибары из Московского зоопарка Нолик - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
У детеныша капибары из Московского зоопарка появилось имя
Вчера, 09:31
 
Хорошие новости Общество Панда Катюша Московский зоопарк
 
 
