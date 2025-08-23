Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ovchinskiy-2037057761.html
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации - РИА Новости, 23.08.2025
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации
На юго-западе Москвы в районе Котловка возводят новостройку по программе реновации, идут работы по заливке фундамента, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:55:00+03:00
2025-08-23T09:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка возводят новостройку по программе реновации, идут работы по заливке фундамента, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из двух секций, включающих 368 квартир. Девять квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. В доме смонтируют современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональные зоны", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.Как уточнил министр, на стройплощадке сейчас идет заливка фундаментной плиты.Дом площадью более 40 тысяч "квадратов" появится на улице Кржижановского. Недалеко от нового жилого комплекса находится станция метро "Профсоюзная", а также остановки общественного транспорта, медцентры, образовательные заведения, парки, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250801/ovchinskiy-2032797817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации

Овчинский: в Котловке продолжается строительство дома по реновации

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиВладислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка возводят новостройку по программе реновации, идут работы по заливке фундамента, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка будет состоять из двух секций, включающих 368 квартир. Девять квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. В доме смонтируют современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональные зоны", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.
Как уточнил министр, на стройплощадке сейчас идет заливка фундаментной плиты.
Дом площадью более 40 тысяч "квадратов" появится на улице Кржижановского. Недалеко от нового жилого комплекса находится станция метро "Профсоюзная", а также остановки общественного транспорта, медцентры, образовательные заведения, парки, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.
Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс
1 августа, 11:55
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала