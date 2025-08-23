https://ria.ru/20250823/ovchinskiy-2037057761.html
Овчинский: на юго-западе Москвы идет строительство дома по реновации
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка возводят новостройку по программе реновации, идут работы по заливке фундамента, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из двух секций, включающих 368 квартир. Девять квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. В доме смонтируют современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональные зоны", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.Как уточнил министр, на стройплощадке сейчас идет заливка фундаментной плиты.Дом площадью более 40 тысяч "квадратов" появится на улице Кржижановского. Недалеко от нового жилого комплекса находится станция метро "Профсоюзная", а также остановки общественного транспорта, медцентры, образовательные заведения, парки, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
москва
