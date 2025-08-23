https://ria.ru/20250823/ogranicheniya-2037113088.html

Аэропорт Астаны вводит ограничения на работу взлетно-посадочной полосы

АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Аэропорт Астаны вводит временные ограничения на работу взлётно-посадочной полосы 1-4 сентября и 8-31 октября в связи с плановыми ремонтными работами, информирует в субботу пресс-служба воздушной гавани казахстанской столицы. "В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева будут проводиться плановые работы на взлётно-посадочной полосе: 1-4 сентября 2025 года и 8-31 октября 2025 года. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов и повышения надёжности инфраструктуры аэропорта", - говорится в сообщении. В аэропорту уточнили, что ограничения будут вводится во время ремонта ежедневно с 10.00 до 18.00, полоса будет недоступна для взлётов и посадок. Отмечается, что 5, 6 и 7 сентября аэропорт будет работать в штатном режиме, так как в эти дни будет проходить аудит международной организации гражданской авиации (ИКАО). В аэропорту Астаны призвали всех пассажиров при планировании поездок заранее уточнять актуальное расписание у авиакомпаний.

