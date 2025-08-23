https://ria.ru/20250823/ogranicheniya-2037098671.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
