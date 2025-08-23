https://ria.ru/20250823/ogranicheniya-2037098671.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

специальная военная операция на украине

саратов

артем кореняко

россия

происшествия

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

саратов

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, артем кореняко, россия, происшествия