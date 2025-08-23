https://ria.ru/20250823/obstrel-2037117774.html
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области
Украинские военнослужащие стали чаще наносить удары по храмам Белгородской области, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T08:19:00+03:00
2025-08-23T08:19:00+03:00
2025-08-23T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали чаще наносить удары по храмам Белгородской области, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка. "В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник. Чайка высказал предположение, что обстрелы могут быть актом мести за то, что в храмах молятся о российских военнослужащих. "Бьют по святыням, значит, хотят, наверное, за что-то отомстить, может быть. Потому что мы молимся за воинов, за усопших, за воинов молимся о здравии, чтобы Господь их хранил", - сказал священник.
белгородская область
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области
Священник Белгородской области сообщил, что ВСУ стали чаще атаковать храмы
