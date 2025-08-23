Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 23.08.2025 (обновлено: 16:05 23.08.2025)
ВСУ стали чаще обстреливать храмы в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали чаще наносить удары по храмам Белгородской области, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка. "В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник. Чайка высказал предположение, что обстрелы могут быть актом мести за то, что в храмах молятся о российских военнослужащих. "Бьют по святыням, значит, хотят, наверное, за что-то отомстить, может быть. Потому что мы молимся за воинов, за усопших, за воинов молимся о здравии, чтобы Господь их хранил", - сказал священник.
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали чаще наносить удары по храмам Белгородской области, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка.
"В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник.
Чайка высказал предположение, что обстрелы могут быть актом мести за то, что в храмах молятся о российских военнослужащих.
"Бьют по святыням, значит, хотят, наверное, за что-то отомстить, может быть. Потому что мы молимся за воинов, за усопших, за воинов молимся о здравии, чтобы Господь их хранил", - сказал священник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
