ОАЭ осудили эскалацию Израиля в Газе
00:07 23.08.2025
ОАЭ осудили эскалацию Израиля в Газе
ОАЭ осудили эскалацию Израиля в Газе
ДУБАЙ, 23 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ резко осудило планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и военную эскалацию в секторе Газа, заявил МИД ОАЭ. "Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили новый план Израиля по созданию поселений на оккупированном Западном берегу и продолжающиеся широкомасштабные военные операции в секторе Газа", - заявил МИД ОАЭ. В четверг Нетаньяху утвердил планы израильского военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрила проект строительства 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность палестинской автономии. В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что действия Тел-Авива представляют собой грубое нарушение международного права и резолюций ООН и подрывают региональные и международные усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира и созданию независимого палестинского государства. Также МИД ОАЭ предупредил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии, включая дальнейшее ухудшение гуманитарной обстановки и угрозу региональной безопасности и стабильности. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
ДУБАЙ, 23 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ резко осудило планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и военную эскалацию в секторе Газа, заявил МИД ОАЭ.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили новый план Израиля по созданию поселений на оккупированном Западном берегу и продолжающиеся широкомасштабные военные операции в секторе Газа", - заявил МИД ОАЭ.
В четверг Нетаньяху утвердил планы израильского военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрила проект строительства 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность палестинской автономии.
В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что действия Тел-Авива представляют собой грубое нарушение международного права и резолюций ООН и подрывают региональные и международные усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира и созданию независимого палестинского государства.
Также МИД ОАЭ предупредил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии, включая дальнейшее ухудшение гуманитарной обстановки и угрозу региональной безопасности и стабильности.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
