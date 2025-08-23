https://ria.ru/20250823/nigeriya-2037221570.html

ВВС Нигерии ликвидировали 35 боевиков у границы с Камеруном, пишет Рейтер

2025-08-23T22:14:00+03:00

в мире

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Нигерии в субботу ликвидировали по меньшей мере 35 боевиков авиаударами около границы с Камеруном, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВВС страны. "Военно-воздушные силы Нигерии сообщили о том, что убили по меньшей мере 35 исламистских боевиков в результате авиаударов около границы с Камеруном в субботу после получения разведданных о том, что эта группировка планировала атаку на сухопутные войска", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме. Позднее сухопутные войска подтвердили зачистку территории. Отмечается, что эта операция прошла в рамках усиленной кампании военных сил на северо-востоке страны. На прошлой неделе армия сообщала, что за восемь месяцев 2025 года в общей сложности были ликвидированы 592 боевика.

