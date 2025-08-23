Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Нидерландов будет временно исполнять обязанности главы МИД
23.08.2025
Глава Минобороны Нидерландов будет временно исполнять обязанности главы МИД
Глава Минобороны Нидерландов будет временно исполнять обязанности главы МИД
в мире
нидерланды
евросоюз
ГААГА, 23 авг - РИА Новости. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс назначен по совместительству временно исполняющим обязанности главы МИД королевства после отставки с этого поста Каспара Велдкампа, говорится в заявлении правительства. "Министр обороны (Нидерландов Рубен - ред.) Брекелманс будет временно исполнять обязанности министра иностранных дел", - говорится в сообщении, которое распространил кабмин в субботу. Отмечается, что Брекелманс также возьмет на себя задачи госсекретаря по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов после ухода с этой должности Ханнеке Бурма. Король Нидерландов Виллем-Александр ранее освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор" (NSC), подавших в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля.Помимо министра иностранных дел от должностей были освобождены вице-премьер и министр социальных дел и занятости Эдди ван Хейем, министр внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министр образования, культуры и науки Эппо Брейнс, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четверо государственных секретарей.В пятницу Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Министр пояснил, что чувствует себя ограниченным в возможностях самостоятельно проводить политику, которую он считает необходимой. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, которые являются однопартийцами Велдкампа.Ранее политик пообещал представить парламенту Нидерландов дополнительные меры в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. Однако его инициативы не нашли поддержку у других членов кабинета министров.
нидерланды
в мире, нидерланды, евросоюз
В мире, Нидерланды, Евросоюз
© Getty Images / Omar HavanaРубен Брекелманс
© Getty Images / Omar Havana
Рубен Брекелманс. Архивное фото
ГААГА, 23 авг - РИА Новости. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс назначен по совместительству временно исполняющим обязанности главы МИД королевства после отставки с этого поста Каспара Велдкампа, говорится в заявлении правительства.
"Министр обороны (Нидерландов Рубен - ред.) Брекелманс будет временно исполнять обязанности министра иностранных дел", - говорится в сообщении, которое распространил кабмин в субботу.
Отмечается, что Брекелманс также возьмет на себя задачи госсекретаря по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов после ухода с этой должности Ханнеке Бурма.
Король Нидерландов Виллем-Александр ранее освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор" (NSC), подавших в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля.
Помимо министра иностранных дел от должностей были освобождены вице-премьер и министр социальных дел и занятости Эдди ван Хейем, министр внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министр образования, культуры и науки Эппо Брейнс, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четверо государственных секретарей.
В пятницу Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Министр пояснил, что чувствует себя ограниченным в возможностях самостоятельно проводить политику, которую он считает необходимой. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, которые являются однопартийцами Велдкампа.
Ранее политик пообещал представить парламенту Нидерландов дополнительные меры в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. Однако его инициативы не нашли поддержку у других членов кабинета министров.
