Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке
08:42 23.08.2025
Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке
Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке
Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке
Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки беспилотника по нефтяному месторождению в провинции иракского... РИА Новости, 23.08.2025
в мире
курдистан (иран)
дахук (мухафаза)
ирак
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки беспилотника по нефтяному месторождению в провинции иракского Курдистана Дахук в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. В июле главное управление по борьбе с терроризмом (CTD) Курдистана сообщило об атаке начиненных взрывчаткой беспилотников в провинциях Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане, один из БПЛА упал на территории нефтяного месторождения. Источник в курдских силах безопасности сообщал РИА Новости, что нефтяное месторождение в районе Шехан провинции Дахук подверглось атаке беспилотника, на месте падения БПЛА произошел пожар. "Hunt Oil возобновила работу в иракском регионе Курдистан... Компания рассчитывает вернуться к обычному уровню производства к концу этого месяца", - передает Рейтер. Как указывает агентство, другие производители нефти, в том числе норвежская DNO, также заявляли о возобновлении добычи на месторождениях в Курдистане, подвергшимся атакам беспилотников в июле.
курдистан (иран)
дахук (мухафаза)
ирак
Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке

Reuters: американская Hunt Oil возобновила добычу нефти после атаки БПЛА в июле

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки беспилотника по нефтяному месторождению в провинции иракского Курдистана Дахук в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
В июле главное управление по борьбе с терроризмом (CTD) Курдистана сообщило об атаке начиненных взрывчаткой беспилотников в провинциях Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане, один из БПЛА упал на территории нефтяного месторождения. Источник в курдских силах безопасности сообщал РИА Новости, что нефтяное месторождение в районе Шехан провинции Дахук подверглось атаке беспилотника, на месте падения БПЛА произошел пожар.
"Hunt Oil возобновила работу в иракском регионе Курдистан... Компания рассчитывает вернуться к обычному уровню производства к концу этого месяца", - передает Рейтер.
Как указывает агентство, другие производители нефти, в том числе норвежская DNO, также заявляли о возобновлении добычи на месторождениях в Курдистане, подвергшимся атакам беспилотников в июле.
