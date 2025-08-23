https://ria.ru/20250823/neft-2037119533.html

Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке

Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке - РИА Новости, 23.08.2025

Компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке

Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки беспилотника по нефтяному месторождению в провинции иракского... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки беспилотника по нефтяному месторождению в провинции иракского Курдистана Дахук в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. В июле главное управление по борьбе с терроризмом (CTD) Курдистана сообщило об атаке начиненных взрывчаткой беспилотников в провинциях Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане, один из БПЛА упал на территории нефтяного месторождения. Источник в курдских силах безопасности сообщал РИА Новости, что нефтяное месторождение в районе Шехан провинции Дахук подверглось атаке беспилотника, на месте падения БПЛА произошел пожар. "Hunt Oil возобновила работу в иракском регионе Курдистан... Компания рассчитывает вернуться к обычному уровню производства к концу этого месяца", - передает Рейтер. Как указывает агентство, другие производители нефти, в том числе норвежская DNO, также заявляли о возобновлении добычи на месторождениях в Курдистане, подвергшимся атакам беспилотников в июле.

