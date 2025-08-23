Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/nato-2037121297.html
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.08.2025
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объёмы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:18:00+03:00
2025-08-23T09:18:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объёмы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. "Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину. "Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остаётся в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", - сказал итальянский адмирал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037020440.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов

Драгоне: страны НАТО намерены увеличить военную помощь Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объёмы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.
"Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину.
"Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остаётся в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", - сказал итальянский адмирал.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года
22 августа, 16:44
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала