Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов

РИА Новости, 23.08.2025

Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объёмы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса... РИА Новости, 23.08.2025

РИМ, 23 авг - РИА Новости. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объёмы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. "Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину. "Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остаётся в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", - сказал итальянский адмирал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

