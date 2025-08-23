В ВСУ появилось новое подразделение наемников
В ВСУ появилось новое подразделение латиноамериканских наемников
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новое подразделение латиноамериканских наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ) появилось в ВСУ, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.
"Специальная латинская бригада - это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом", - следует из описания созданной в августе страницы подразделения в соцсети X.
Одна из версий логотипа СЛБ содержит название подразделения на английском и украинском языках, а также изображение орла в цветах украинского флага и совы. В соцсетях наемника из Перу Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее заочно приговоренного российским судом к 24 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, фигурирует версия логотипа бригады с флагами 11 государств Южной Америки, а также Мексики.
На страницах бригады в Instagram* и TikTok опубликовано приглашение присоединиться к СЛБ с указанием контактного номера телефона с кодом Перу.
В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди его сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
