В Мурманской области пропал путешественник

В Мурманской области пропал путешественник - РИА Новости, 23.08.2025

В Мурманской области пропал путешественник

Путешественник Роман Фролов пропал без вести в Мурманской области, неделю не выходит на связь, сообщил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 23.08.2025

ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Путешественник Роман Фролов пропал без вести в Мурманской области, неделю не выходит на связь, сообщил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт". "Пропал Фролов Роман Александрович, 23 года. Озеро Лопское, городское поселение Зеленоборский, Мурманская область. С 16 августа 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении группы поискового отряда во "ВКонтакте". По словам родственников, Роман около полугода планировал путешествие по Мурманской области в одиночку. Он тщательно готовился и планировал маршрут, собрал необходимые вещи, в том числе портативную солнечную батарею для зарядки мобильного телефона и пауэр-банка. Родные надеются, что его все-таки подвела техника, и больше ничего не случилось. "Уже неделю сын не выходит на связь, у меня осталась надежда только на наших правоохранителей и спасателей! Заявление в полицию я написала 22 августа, в этот же день обратилась в МЧС. Надеюсь и рассчитываю, что Романа найдут как можно быстрее!" - сказала РИА Новости мама Романа, Галина Фролова. Официальным комментарием от МЧС по региону агентство не располагает.

мурманская область

2025

Новости

