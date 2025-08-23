В Москве блогеру предъявили обвинение за показ нацистской символики

Рейтинг@Mail.ru
21:20 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/moskva-2037216795.html
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру, показывавшему нацистскую символику и оскорблявшему русских, предъявлено обвинение по делу о возбуждении ненависти, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по столице. По данным следствия, не позднее 18 августа 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, записал несколько видеороликов, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских, после чего опубликовал указанные видеоролики в одном из мессенджеров. Как отмечала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер также демонстрировал нацистскую символику, занимался хулиганством на остановках и в подъездах, пропагандировал ЛГБТ*. "Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовное дело в отношении жителя столицы 2004 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи предъявили обвинение фигуранту, он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. "Следствие намерено ходатайствовать перед Никулинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - добавили в ведомстве.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Происшествия, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру, показывавшему нацистскую символику и оскорблявшему русских, предъявлено обвинение по делу о возбуждении ненависти, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.
По данным следствия, не позднее 18 августа 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, записал несколько видеороликов, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских, после чего опубликовал указанные видеоролики в одном из мессенджеров. Как отмечала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер также демонстрировал нацистскую символику, занимался хулиганством на остановках и в подъездах, пропагандировал ЛГБТ*.
"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовное дело в отношении жителя столицы 2004 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи предъявили обвинение фигуранту, он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
"Следствие намерено ходатайствовать перед Никулинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - добавили в ведомстве.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
