Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 23.08.2025 (обновлено: 22:18 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/moskva-2037212513.html
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.08.2025
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T20:43:00+03:00
2025-08-23T22:18:00+03:00
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.&quot;Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву&quot;, — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Минобороны ранее сообщало, что сегодня во второй половине дня над территорией России сбили 32 украинских беспилотника.ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20250816/belgorod-2035778556.html
https://ria.ru/20250823/peterburg-2037210684.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву", — написал он.

Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
16 августа, 13:52
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Минобороны ранее сообщало, что сегодня во второй половине дня над территорией России сбили 32 украинских беспилотника.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала