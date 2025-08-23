https://ria.ru/20250823/moskva-2037212513.html
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Минобороны ранее сообщало, что сегодня во второй половине дня над территорией России сбили 32 украинских беспилотника.ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
